Trainerwechsel im Sommer Huber geht – TSV Bockenau braucht einen neuen Coach Olaf Paare 20.04.2026, 20:22 Uhr

i Die Zusammenarbeit endet im Sommer: Andreas Klosheim (links), der Abteilungsleiter des TSV Bockenau, sucht einen Nachfolger für Cheftrainer Jannik Huber (rechts). In der Mitte: Co-Trainer Lucas Brandenburg. Olaf Paare

Das Projekt war auf mehrere Jahre angelegt, doch nach einer Saison ist Schluss: Jannik Huber verlässt den TSV Bockenau, um seine Lizenzpläne anzugehen. Deshalb übernimmt er die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück.

Der TSV Bockenau befindet sich wieder auf Trainersuche. Jannik Huber, der den Fußball-Bezirksligisten im vergangenen Sommer übernommen hatte, verabschiedet sich nach nur einer Saison wieder. Huber möchte die B+ Lizenz erwerben und übernimmt aus diesem Grund die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück, die gute Chancen haben, in die Regionalliga aufzusteigen.







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