Das Projekt war auf mehrere Jahre angelegt, doch nach einer Saison ist Schluss: Jannik Huber verlässt den TSV Bockenau, um seine Lizenzpläne anzugehen. Deshalb übernimmt er die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück.
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Der TSV Bockenau befindet sich wieder auf Trainersuche. Jannik Huber, der den Fußball-Bezirksligisten im vergangenen Sommer übernommen hatte, verabschiedet sich nach nur einer Saison wieder. Huber möchte die B+ Lizenz erwerben und übernimmt aus diesem Grund die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück, die gute Chancen haben, in die Regionalliga aufzusteigen.