TSV Bockenau mit Heimspiel Huber fordert, dass sein Team länger online bleibt Florian Unckrich 03.10.2025, 12:53 Uhr

i Flugstudie: Der Weinsheimer Torwart Martin Steeg macht sich im Spitzenspiel in Fürfeld lang. Dieses Mal empfängt der Spitzenreiter den SC Birkenfeld. Edgar Daudistel

Die enge Lage an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga beschert Woche für Woche Spitzenspiele. Dieses Mal geht es in Kirn rund. Doch auch auf die SG Weinsheim und den TSV Bockenau warten wichtige Heimspiele.

Eigentlich müsste Trainer Jannik Huber nach fünf ungeschlagenen Partien des Fußball-Bezirksligisten TSV Bockenau zufrieden sein. Doch beim genaueren Hinsehen wirkte der Coach in den vergangenen zwei Wochen eher frustriert. Zwei Siege wurden von drei Unentschieden abgelöst.







