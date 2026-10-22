Zwei Duelle von Aufstiegsaspiranten, dazu zwei Debüts von neuen Trainern und ein Verein, der zwei 0:8-Debakel verdauen muss – die Bezirksliga hat am Wochenende einiges zu bieten.
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Ausgerechnet der TuS Winzenheim. Die Fußballer der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim haben in dieser Bezirksliga-Saison bislang jede Aufgabe gelöst: elf Spiele, elf Siege. Am Sonntag wartet nun jene Mannschaft, gegen die der Spitzenreiter in der vergangenen Saison in zwei Anläufen weder gewann noch ein Tor erzielte.