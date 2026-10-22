SG Merxheim in Winzenheim Historischer Lauf trifft auf alten Stolperstein Florian Unckrich 22.10.2026, 13:12 Uhr

i Zweimal 0:8 verloren – die SG Guldenbachtal (grüne Trikots) ist gefordert, den Schalter umzulegen. Auch wenn das in Birkenfeld sicher schwierig wird. Michael Ottenbreit

Zwei Duelle von Aufstiegsaspiranten, dazu zwei Debüts von neuen Trainern und ein Verein, der zwei 0:8-Debakel verdauen muss – die Bezirksliga hat am Wochenende einiges zu bieten.

Ausgerechnet der TuS Winzenheim . Die Fußballer der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim haben in dieser Bezirksliga-Saison bislang jede Aufgabe gelöst: elf Spiele, elf Siege. Am Sonntag wartet nun jene Mannschaft, gegen die der Spitzenreiter in der vergangenen Saison in zwei Anläufen weder gewann noch ein Tor erzielte.







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