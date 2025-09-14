Ihren zweiten Derbysieg in Folge feierte die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Bezirksliga. Trainer Michael „Turbo“ Rodenbusch war nach dem 4:0 (3:0) gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach rundum zufrieden. So klar, wie das Ergebnis klingt, so eindeutig war auch die Überlegenheit des SC.

„Das Resultat passt. Wir haben das Spiel dominiert“, sagte Rodenbusch und freute sich besonders darüber, dass alle Tore gut rausgespielt waren. Die Idarer waren sehr gut aufgestellt. Neben den Youngstern Henri Schneider und Leon Koerdt, die regelmäßig in der zweiten Mannschaft auflaufen, waren aus dem Oberligakader noch Dominic und David Bauer sowie Marvin Lind dabei. „Es hätten noch weitere Akteure von oben mitmachen können, aber ich habe gesagt, dass ich auch den Kernspielern der zweiten Mannschaft gerecht werden möchte“, erklärte Rodenbusch, der feststellte: „Wir haben aber schon noch einmal Qualität dazu bekommen.“

Marvin Lind und David Bauer stecken durch

Der SC Idar II war spritziger und aggressiver als die SG Kirn und ließ auch defensiv nur wenig zu. „Kirn hatte zwei oder drei Freistöße, die sie gefährlich spielen“, berichtete Rodenbusch. Auf der anderen Seite kombinierte sich der SC Idar II zu Tormöglichkeiten und nutzte sie auch. Henri Schneider schnürte einen Doppelpack (8./18.), nachdem ihm zuerst Marvin Lind und dann David Bauer die Kugel durchgesteckt haben. „Er hat die Bälle schön versenkt“, lobte Rodenbusch. Für das 3:0 zeichnete Kevin Gardlowski verantwortlich. Zuvor hatte sich der SC über die linke Seite durchgespielt. Fabian Sagawe wechselte dann die Seite, und Gardlowski knallte den Ball in der kurzen Ecke in den Winkel.

Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach gab sich nicht auf, aber sie schaffte es nicht, dauerhaft Druck aufzubauen. Stark beim SC agierte erneut der ballsichere Elias Hahn auf der „Sechserposition“ im 4:3:3-System. Einen einzigen Kritikpunkt hatte Rodenbusch. „Wir haben im zweiten Abschnitt einige Chancen nicht genutzt“, sagte er. Nur Sagawe schlug noch einmal zu.