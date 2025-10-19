Neues Trainerteam Henel-El Khoury und Spira sollen Hassia Bingen retten 19.10.2025, 15:28 Uhr

i Auf gute Zusammenarbeit: Hassia-Präsident Olaf Allgeyer (links) stellt Christian Henel-El Khoury vor. Allgeyer

Die sportlichen Ziele sind in Gefahr. Da ziehen Vereine gerne die Reißleine. So auch im Fall von Hassia Bingen. Der Bezirksligist hat sich von Steffen Reischmann getrennt und ein neues Trainerteam installiert.

Zwei Männer aus dem Kreis Bad Kreuznach sollen Hassia Bingen vor dem dritten Abstieg in Folge bewahren. Christian Henel-El Khoury, der bis 2024 den TSV Langenlonsheim/Laubenheim trainierte, und der langjährige Roxheimer Torjäger Nicolai Spira übernehmen mit sofortiger Wirkung den Trainerjob beim Fußball-Bezirksligisten, der zuletzt aus der Verbandsliga und der Landesliga abgestiegen ist.







