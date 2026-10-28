Helge Dietze lässt keinen Zweifel daran, dass Wladislaw Sontag die Trainer-Entscheidungen beim SC Birkenfeld trifft. Der Jugendleiter erklärt seine Rolle an der Linie bei den Aktiven und erzählt, wie er den Rücktritt von Pascal Geibel erlebt hat.
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Helge Dietze ist zurück an der Seitenlinie der ersten Mannschaft des SC Birkenfeld – nicht mehr als Chefcoach wie von 2015 bis 2018 gemeinsam mit Daniel Washington, sondern als Unterstützer von Wladislaw Sontag, der nach dem Rücktritt von Pascal Geibel nun der verantwortliche Trainer des Fußball-Bezirksligisten ist.