Während Chefcoach Wladi Sontag und sein Unterstützer an der Linie, Helge Dietze, sich so richtig über den Sieg ihres SC Birkenfeld freuten, mussten der FSV Blau-Weiss und die Spvgg Nahbollenbach Klatschen verdauen.
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Der SC Birkenfeld hat in der Fußball-Bezirksliga endlich wieder gewonnen. Nach dem Rücktritt von Pascal Geibel vom Traineramt trug zum ersten Mal Wladislaw Sontag die Verantwortung als spielender Coach. Unterstützt wurde von Helge Dietze, der mindestens bis zur Winterpause der neue Linien-Coach des SCB ist.