Spvgg Nahbollenbach atmet auf Hängepartie zum Klassenerhalt hat Heiko Lenz genervt Sascha Nicolay 21.06.2026, 16:45 Uhr

i Abteilungssleiter Heiko Lenz (links) und der neue Trainer Markus Brosch (rechts) können jetzt endlich planen: Die Spvgg Nahbollenbach bleibt in der Bezirksliga. Sascha Nicolay

Es hat gedauert, bis endlich Klarheit über die Spielklassenzugehörigkeit herrschte für die Spvgg Nahbollenbach. Die Personalplanungen blieben freilich davon unberührt. Abgänge und Neuzugänge stehen.

Jetzt endlich darf die Spvgg Nahbollenbach aufatmen. Nach dem Mannschaftsmeldeschluss beim Südwestdeutschen Fußballverband steht fest, dass das Team vom „Klopp“ auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen wird. „Wir sind froh darüber, die Klasse gehalten zu haben, wenn auch am Ende etwas glücklich“, atmet Heiko Lenz, der Fußball-Abteilungsleiter des Vereins aus dem Idar-Obersteiner Osten durch.







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