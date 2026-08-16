Die SG Merxheim gewinnt das Kerbe-Derby in Kirn, doch der Sieg gerät angesichts des Todes eines jungen Spielers des VfL Rüdesheim in den Hintergrund.

Die Fußball-Bezirksliga trauert. Der Tod von Fevzi Almazoglu, der einem Krebsleiden erlegen ist, lässt vielerorts den Ball ruhen. „Bei uns ist derzeit nicht an Fußball zu denken“, erklärte Bastian Kessel, der Trainer des VfL Rüdesheim.

Für die Rüdesheimer spielte Fevzi Almazoglu, bis im September 2025 nach einer Fußballverletzung die Diagnose Krebs gestellt wurde.