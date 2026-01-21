Trainerwechsel im Sommer Glody Kuba heuert bei der TSG Planig an Olaf Paare 21.01.2026, 10:43 Uhr

i Der Moment der Unterschrift: Glody Kuba (Mitte) signiert seinen Trainervertrag bei der TSG Planig, sehr zur Freude des Vorsitzenden Michel Schäfer (rechts) und des Sportlichen Leiters Ulli Gaul. Gaul

Das Trainerkarussell der Fußball-Bezirksliga dreht sich immer schneller. Nach dem VfL Rüdesheim (Bastian Kessel) hat nun auch die TSG Planig entschieden, wer in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird.

Vom einen Stadtteil-Bezirksligisten zum anderen Stadtteil-Bezirksligisten: Glody Kuba wird ab Sommer Cheftrainer der Fußballer der TSG Planig. Aktuell ist er Co-Trainer beim TuS Winzenheim. Kuba wird bei der TSG Planig Nachfolger von Christoph Schenk, der im Oktober seinen Abschied im Sommer nach dann drei Jahren angekündigt hatte.







