Torwart wechselt Gerrit Martensen schließt sich der SG Weinsheim an Olaf Paare 15.04.2026, 13:39 Uhr

i Hat einen neuen Torwart verpflichtet: Andy Baumgartner, der Trainer der SG Weinsheim. Edgar Daudistel

Viel fehlt nicht mehr zum Aufstieg in die Landesliga. Kein Wunder also, dass die SG Weinsheim am Kader für die neue Runde bastelt.

Gerrit Martensen wohnt mittlerweile in Weinsheim. Was lag da näher für die Verantwortlichen des Tabellenführers der Fußball-Bezirksliga, als den ambitionierten Torwart des TuS Winzenheim anzusprechen. „Gerrit konnte sich das gut vorstellen und hat uns mittlerweile zugesagt für die neue Runde“, berichtet Andy Baumgartner, der Trainer der SG Weinsheim, die ans Tor zur Landesliga klopft.







Artikel teilen

Artikel teilen