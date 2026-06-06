Spvgg Nahbollenbach zittert Geniestreich von Dennis Schug reicht nicht zur Rettung Sascha Nicolay 06.06.2026, 11:29 Uhr

i Da war die Nahbollenbacher Welt noch in Ordnung. Dennis Schug (vorne) zeigt an, dass er mit Köpfchen zum 1:0 getroffen hatte. Am Ende verlor die Spvgg aber gegen den Ludwigshafener SC 1:3. Sascha Nicolay

Ein Traumtor von Dennis Schug schien der Spvgg Nahbollenbach in Winnweiler den Weg zum sicheren Klassenverbleib zu ebnen. Doch der Ludwigshafener SC schlug zurück. Ein bisschen Hoffnung gibt es für die Nahbollenbacher aber weiter.

Die Spvgg Nahbollenbach ist auf fremde Hilfe angewiesen, um weiter in der Bezirksliga Fußball spielen zu dürfen. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Andy Forster verlor das Entscheidungsspiel um den letzten freien Platz in der Bezirksliga vor 123 Zuschauern in Winnweiler gegen den Ludwigshafener SC 1:3 (0:0).







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