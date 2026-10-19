Sie sind in dieser Spielzeit einfach nicht zu stoppen, die Bezirksliga-Fußballer der SG Merxheim. Am Mittwoch könnte eine Jahrtausend-Bestmarke fallen – die der FCV Merxheim gesetzt hat.
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Auf dem Monte Buhlo, dem Sportplatz des SV Buhlenberg, kann sich am Mittwoch Historisches zutragen. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim bestreitet dort ab 19.30 Uhr ein weiteres Nachholspiel der Fußball- Bezirksliga.Bekanntlich haben die Merxheimer alle ihre zehn Spiele seit Saisonstart gewonnen.