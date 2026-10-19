Am Mittwoch in Buhlenberg
Gelingt der SGM der historische elfte Startsieg?
Philipp Schneider (blaues Trikot) und die SG Merxheim wollen am Mittwoch einen Meilenstein setzen.
Philipp Schneider (blaues Trikot) und die SG Merxheim wollen am Mittwoch einen Meilenstein setzen.
Michael Ottenbreit

Sie sind in dieser Spielzeit einfach nicht zu stoppen, die Bezirksliga-Fußballer der SG Merxheim. Am Mittwoch könnte eine Jahrtausend-Bestmarke fallen – die der FCV Merxheim gesetzt hat.

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Auf dem Monte Buhlo, dem Sportplatz des SV Buhlenberg, kann sich am Mittwoch Historisches zutragen. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim bestreitet dort ab 19.30 Uhr ein weiteres Nachholspiel der Fußball- Bezirksliga.Bekanntlich haben die Merxheimer alle ihre zehn Spiele seit Saisonstart gewonnen.
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