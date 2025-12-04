SC Birkenfeld in Monzingen Geibel fordert: Wir müssen endlich Zweikämpfe annehmen Sascha Nicolay 04.12.2025, 15:34 Uhr

i Pascal Geibel will seinen SC Birkenfeld am Sonntag in Merxheim kämpfen sehen. Der Coach fordert Leidenschaft im Nachholspiel. Stefan Ding

Mit einem Dreier liebäugelt Pascal Geibel, der Trainer des SC Birkenfeld, zum Jahresabschluss in der Bezirksliga. Seine Mannschaft möchte er bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim leidenschaftlich auftreten sehen.

Zwei Partien stehen am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga noch auf dem Programm. Während für die Spvgg Nahbollenbach, den TuS Mörschied und den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein schon länger feststeht, dass sie seit dem vergangenen Wochenende Winterpause haben, ist mittlerweile auch das Heimspiel des SC Idar-Oberstein II gegen den VfL Rüdesheim ins neue Jahr geschoben worden.







