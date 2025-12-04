Geibel fordert: Wir müssen endlich Zweikämpfe annehmen

Mit einem Dreier liebäugelt Pascal Geibel, der Trainer des SC Birkenfeld, zum Jahresabschluss in der Bezirksliga. Seine Mannschaft möchte er bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim leidenschaftlich auftreten sehen.
Zwei Partien stehen am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga noch auf dem Programm. Während für die Spvgg Nahbollenbach, den TuS Mörschied und den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein schon länger feststeht, dass sie seit dem vergangenen Wochenende Winterpause haben, ist mittlerweile auch das Heimspiel des SC Idar-Oberstein II gegen den VfL Rüdesheim ins neue Jahr geschoben worden.