Die Fußballkreise Birkenfeld und Bad Kreuznach haben auf das Wetter mit anhaltendem Frost reagiert und den letzten Spieltag des Jahres 2026 von der Bezirksliga bis zur C-Klasse abgesetzt und die Vereine in die Winterpause geschickt.
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Die Fußballer an der Nahe, die in der Bezirksliga oder den Klassen darunter spielen, haben ab sofort Winterpause. Die Fußballkreise Birkenfeld und Bad Kreuznach haben die Spiele in ihren A-, B- und C-Klassen, die am Wochenende stattfinden sollten, abgesetzt.