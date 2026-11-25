Spiele ab Bezirksliga abgesagt Fußball an der Nahe geht ab sofort in die Winterpause Sascha Nicolay 25.11.2026, 18:17 Uhr

i Kein Abzeichnen auf schwer oder gar nicht bespielbaren Plätzen in diesem Jahr mehr nötig: Der am Wochenende geplante Spieltagin den Kreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld ist von der Bezirksliga abwärts abgesetzt worden. Nachholspiele werden im Jahr 2026 nicht mehr terminiert. Stefan Ding

Die Fußballkreise Birkenfeld und Bad Kreuznach haben auf das Wetter mit anhaltendem Frost reagiert und den letzten Spieltag des Jahres 2026 von der Bezirksliga bis zur C-Klasse abgesetzt und die Vereine in die Winterpause geschickt.

Die Fußballer an der Nahe, die in der Bezirksliga oder den Klassen darunter spielen, haben ab sofort Winterpause. Die Fußballkreise Birkenfeld und Bad Kreuznach haben die Spiele in ihren A-, B- und C-Klassen, die am Wochenende stattfinden sollten, abgesetzt.







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