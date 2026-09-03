Die Angriffsreihen der SG Merxheim und der SG Fürfeld stellen absolute Bezirksliga-Spitzenklasse dar. Wer jubelt im direkten Duell am Sonntag in Monzingen häufiger?
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Zwölf Punkte auf beiden Seiten, zusammen bereits 38 Tore: Am Sonntag treffen in Monzingen zwei der offensivstärksten Mannschaften der Fußball-Bezirksliga aufeinander. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim hat ihre vier Ligaspiele gewonnen, die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein ist nach fünf Partien noch ungeschlagen.