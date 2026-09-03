Fuhr will die Fürfelder nicht ins Laufen kommen lassen

Die Angriffsreihen der SG Merxheim und der SG Fürfeld stellen absolute Bezirksliga-Spitzenklasse dar. Wer jubelt im direkten Duell am Sonntag in Monzingen häufiger?

Zwölf Punkte auf beiden Seiten, zusammen bereits 38 Tore: Am Sonntag treffen in Monzingen zwei der offensivstärksten Mannschaften der Fußball-Bezirksliga aufeinander. Die

hat ihre vier Ligaspiele gewonnen, die

ist nach fünf Partien noch ungeschlagen.