Spitzenspiel in Monzingen
Fuhr will die Fürfelder nicht ins Laufen kommen lassen
Torjäger und Kapitän: Marcel Beck glänzt bei der SG Fürfeld, mit der er auch beim Spitzenspiel in Monzingen punkten möchte.
Torjäger und Kapitän: Marcel Beck glänzt bei der SG Fürfeld, mit der er auch beim Spitzenspiel in Monzingen punkten möchte.
Edgar Daudistel

Die Angriffsreihen der SG Merxheim und der SG Fürfeld stellen absolute Bezirksliga-Spitzenklasse dar. Wer jubelt im direkten Duell am Sonntag in Monzingen häufiger?

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Zwölf Punkte auf beiden Seiten, zusammen bereits 38 Tore: Am Sonntag treffen in Monzingen zwei der offensivstärksten Mannschaften der Fußball-Bezirksliga aufeinander. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim hat ihre vier Ligaspiele gewonnen, die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein ist nach fünf Partien noch ungeschlagen.
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