Aus Dankbarkeit in Alsenborn Für Thomas Riedl wäre Alex weiter Bester beim SC Idar Sascha Nicolay 30.07.2026, 16:34 Uhr

i Alex verabschiedet sich von Marco Reich. Jetzt spielt der Brasilianer bei einem von Reichs Mitstreitern bei der legendären Deutschen Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern – bei Thomas Riedl. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Thomas Riedl erklärt, warum Alex vom SC Idar zum SV Alsenborn gewechselt ist und hält ihn immer noch für stark. Marco Reich kann die Einschätzung seines früheren FCK-Mitspielers verstehen und erzählt, wo Alex beim SC bis zum Schluss klasse war.

Mit dem SV Alsenborn, seinem neuen Verein, ist Alex Ricardo Xavier do Nascimento gerade aus dem Verbandspokal geflogen. 0:2 verlor der frühere Edeltechniker des SC Idar-Oberstein gegen den klassenhöheren SV Morlautern. Und trotzdem würde Alex dem SC, zum Beispiel im Derby beim VfR Baumholder am Samstag (16 Uhr), noch gut zu Gesicht stehen.







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