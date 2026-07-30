Thomas Riedl erklärt, warum Alex vom SC Idar zum SV Alsenborn gewechselt ist und hält ihn immer noch für stark. Marco Reich kann die Einschätzung seines früheren FCK-Mitspielers verstehen und erzählt, wo Alex beim SC bis zum Schluss klasse war.
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Mit dem SV Alsenborn, seinem neuen Verein, ist Alex Ricardo Xavier do Nascimento gerade aus dem Verbandspokal geflogen. 0:2 verlor der frühere Edeltechniker des SC Idar-Oberstein gegen den klassenhöheren SV Morlautern. Und trotzdem würde Alex dem SC, zum Beispiel im Derby beim VfR Baumholder am Samstag (16 Uhr), noch gut zu Gesicht stehen.