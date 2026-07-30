Aus Dankbarkeit in Alsenborn
Für Thomas Riedl wäre Alex weiter Bester beim SC Idar
Alex verabschiedet sich von Marco Reich. Jetzt spielt der Brasilianer bei einem von Reichs Mitstreitern bei der legendären Deuts
Alex verabschiedet sich von Marco Reich. Jetzt spielt der Brasilianer bei einem von Reichs Mitstreitern bei der legendären Deutschen Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern – bei Thomas Riedl.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Thomas Riedl erklärt, warum Alex vom SC Idar zum SV Alsenborn gewechselt ist und hält ihn immer noch für stark. Marco Reich kann die Einschätzung seines früheren FCK-Mitspielers verstehen und erzählt, wo Alex beim SC bis zum Schluss klasse war. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem SV Alsenborn, seinem neuen Verein, ist Alex Ricardo Xavier do Nascimento gerade aus dem Verbandspokal geflogen. 0:2 verlor der frühere Edeltechniker des SC Idar-Oberstein gegen den klassenhöheren SV Morlautern. Und trotzdem würde Alex dem SC, zum Beispiel im Derby beim VfR Baumholder am Samstag (16 Uhr), noch gut zu Gesicht stehen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga NaheSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport