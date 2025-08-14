Das ist aus BIR-Sicht ein großartiger Spieltag in der Bezirksliga. TuS Mörschied gegen SC Birkenfeld und Spvgg Nahbollenbach gegen SC Idar II klingt in den Ohren der Fußball-Anhänger des Kreises wie Musik. Etwas unter Druck ist der FSV Blau-Weiß.

Zwei Kreis-Birkenfeld-Duelle stehen im Mittelpunkt des dritten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga. Schon am Freitagabend empfängt der TuS Mörschied den SC Birkenfeld , ehe am Sonntag „auf Klopp“ der SC Idar-Oberstein II bei der Spvgg Nahbollenbach zu Gast ist.

Endlich ankommen in der Saison möchte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, der noch ohne Punkt dasteht und auf dem Volkesberg auf den TuS Pfaffen-Schwabenheim treffen wird, der wie Blau-weiss selbst gerade böse unter die Räder gekommen ist. Ihren dritten Sieg im dritten Spiel peilt die SG Kirn/Kirn-Sulzbach am Sonntag bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim an.

TuS Mörschied – SC Birkenfeld (Freitag, 19 Uhr). Dass seine Mannschaft noch ohne Punkt nach zwei Spielen in der Tabelle geführt wird, lässt Florian Galle erst einmal ziemlich kalt. Dem Spielertrainer des TuS Mörschied ist der fußballerische Eindruck, den sein Team hinterlassen hat, wichtiger – und in dieser Beziehung hat Galle wenig zu mosern. Tatsächlich machten die Mörschieder auch in Fürfeld am vergangenen Wochenende dort weiter, wo sie gegen den SC Idar-Oberstein II am ersten Spieltag aufgehört hatten. Sie kickten richtig gut. „Die erste Halbzeit war sehr gut, wir hatten viel Kontrolle“, bestätigt Galle. Die 1:0-Pausenführung war die logische Konsequenz.

Den Bruch im zweiten Abschnitt führt der Coach dann schlicht und ergreifend darauf zurück, dass sein Kader gerade etwas eng gestrickt ist. „Wir sind kurioserweise gut durch die Vorbereitung gekommen, aber gerade rumpelt es ein bisschen vor sich hin“, sagt er mit dem Verweis auf Urlaube und Verletzungen. In Fürfeld erwischte es Pascal Stieh und Nico Kunz. „Das haben wir irgendwie nicht aufgefangen und sind so mehr hinterhergelaufen“, erklärt Galle. Dass sein TuS einen klaren Elfmeter beim Stand von 1:1 hätte bekommen müssen, führt er nicht als Entschuldigung für die 1:4-Niederlage, die es am Schluss setzte, an. Viel lieber hält Galle fest: Gegen den SC Birkenfeld erwarte ich mir, dass wir an drei gute Halbzeiten der ersten beiden Spiele anschließen.“

„Es ist ein Kirmesspiel. So etwas kitzelt immer noch ein paar Prozent mehr heraus“

SCB-Coach Pascal Geibel über die Partie in Mörschied

Die Null in Punkteskala gefällt Galle sicher nicht, aber sie ist auch kein Grund zur Aufregung. „Wir machen uns überhaupt keinen Stress“, stellt er klar. „Wir wussten, dass wir ein schwieriges Auftaktprogramm haben, deshalb schmeiße ich doch nicht nach zwei Spielen das System oder die Taktik um.“ Galle betont: „Wir spielen es gut bisher.“

Das findet auch der gegnerische Trainer. Pascal Geibel hat sich eingehend über Mörschied informiert und findet: „Die Ergebnisse täuschen. Die Leistung der Mörschieder war zweimal gut.“ Dass die null Punkte auf dem Konto aber so ganz spurlos am TuS vorbeigehen, das glaubt der Trainer des SC Birkenfeld nicht. Geibel ist davon überzeugt, dass die Resultate das Galle-Team angestachelt haben. „Mörschied ist sicher wie ein angeschlagener Boxer – sehr gefährlich“, betont er und nennt noch einen weiteren Grund, warum er einen heißen Tanz für seine Mannschaft erwartet: „Es ist ein Kirmesspiel. So etwas kitzelt immer noch ein paar Prozent mehr heraus.“

„Gegen den SC Birkenfeld erwarte ich mir, dass wir an drei gute Halbzeiten der ersten beiden Spiele anschließen“

Mörschieds Trainer Florian Galle

Für Geibel steht fest: „Wir lassen uns nicht täuschen. Der TuS Mörschied ist eine Top-Mannschaft.“ Allerdings schlägt seine Equipe mit breiter Brust auf der Kirmes auf. Die Optimalausbeute von sechs Punkten und noch kein Gegentor haben selbstbewusst gemacht. Geibel sagt: „In Mörschied wartet das bisher schwierigste Spiel auf uns, aber wir spielen auf neun Punkte.“ Der SCB peilt also seinen dritten Sieg an. „Der SCB spielt einen guten Ball. Wir wollen kämpferisch dagegenhalten“, sagt Galle, der freilich zugibt, die Birkenfelder seien „nur schwer zu greifen“. Der Mörschieder Coach erwartet „ein Team mit Rückenwind“ und ist sich sicher, dass „nicht die feinste Klinge“ gefragt sei, um zu gewinnen.

Geibel hat durchaus ähnliche Erwartungen und stimmt sein Team entsprechend ein: „Wir wollen vor allem wieder diszipliniert verteidigen. Hinten muss wieder die Null stehen, nach vorne sind wir mit unserem Tempo immer für was gut.“ Personell sieht es beim TuS Mörschied schon deshalb besser auf, weil er auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreiufen kann. Beim SC Birkenfeld ist Roman Nagel wieder dabei.

Spvgg Nahbollenbach – SC Idar-Oberstein II (Sonntag, 15.15 Uhr). Das Schmuckstadt-Derby wäre wohl noch interessanter geworden, als es so schon ist, wenn die Nahbollenbacher Heimserie nicht gerissen wäre. Das ganze Jahr war das Andy-Forster-Team ungeschlagen geblieben, bis am vergangenen Wochenende die TSG Planig drei Punkte vom „Klopp“ entführte. „Macht nichts“, sagt Forster und lacht: „Dann müssen wir eben eine neue Heimserie starten.“ Allerdings wird das alles andere als einfach. „Für mich ist der SC Idar II gerade das Nonplusultra in der Bezirksliga“, betont Forster, der bekanntlich selbst eine gefühlte Ewigkeit in die Torwarthandschuhe der Idarer geschlüpft ist.

Michael Rodenbusch weiß um die Qualität, die in seinem jungen Team steckt – sogar dann, wenn aus dem Oberligakader nicht so viele Akteure aushelfen. Er hat sich deshalb auch aus der Deckung gewagt und deutlich gesagt, dass sein Ziel durchaus der Aufstieg in die Landesliga sei. „Ich bin natürlich nicht der Angsthase“, lacht „Turbo“, und so soll auch das Spiel aussehen, das seine Mannschaft aufzieht: „Wir wollen den Gegner unter Druck setzen. Immer. Das ist unser Anspruch – auch in Nahbollenbach.“

i Andy Forster (gelbe Hose) und seine Spvgg Nahbollenbach wollen dem SC Idar-Oberstein II das Leben wieder ganz schwer machen. Michael Greber

Ordentlich Respekt hat Rodenbusch vor der Spvgg trotzdem. „Meine Jungs waren das Nahbollenbacher Spiel gegen Planig gucken und haben mir berichtet, dass die Spvgg trotz der Niederlage die bessere Mannschaft gewesen sei“, sagt der SC-Trainer und vergleicht die Spvgg Nahbollenbach mit dem TuS Mörschied: „Das ist auch eine kompakte Einheit.“ Wohl deshalb sei der „Klopp“ für seine Mannschaft ein „schwieriges Pflaster“. Nahbollenbach liegt dem SC Idar II nicht so. Tatsächlich zogen die Idarer bei ihren letzten beiden Auftritten „auf Klopp“ immer den Kürzeren. 1:4 und 1:3 hieß es jeweils aus SC-Sicht.

Auch deshalb hofft Rodenbusch, dass sich sein Team weiter verbessert. Denn Luft nach oben hat auch dieser gute SC Idar II. „Wir kreieren generell viele Chancen, aber wir müssen sie besser verwerten“, fordert Rodenbusch, der sich zudem wünscht, „dass wir das Spieltempo noch erhöhen“.

„Ich bin natürlich nicht der Angsthase“

SC-Trainer Michael Rodenbusch

Die Spvgg Nahbollenbach wird auftreten wie zuletzt oft. „Unsere Basis ist es, erst einmal gut zu stehen. Dann müssen wir allerdings unsere Chancen sauberer ausspielen“, sagt Forster, der diesmal auf Jahn Lenz verzichten muss. Dafür steht Jonas Isenbruck erstmals im Punktspielkader der Nahbollenbacher.

Beim SC ist die Kaderbesetzung natürlich noch offen. Sie hängt nicht zuletzt davon ab, wen Tomasz Kakala in den Oberligakader beordert. Diesmal spielen die beiden SC-Teams praktisch zeitgleich. Während die zweite Mannschaft in Nahbollenbach kickt, duelliert sich die erste im Haag mit der TuS Koblenz. Doch Rodenbuschs eigener Kader gibt auch wieder ein bisschen mehr her als beim 3:1-Sieg in Rüdesheim. Daniel Klein ist wieder dabei und Elias Hahn eine echte Alternative. Keine Frage, der SC Idar-Oberstein II möchte auch sein drittes Auswärtsspiel in Folge gewinnen.

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein – TuS Pfaffen-Schwabenheim (Sonntag, 15.15 Uhr auf dem Volkesberg). Wenn nicht jetzt, wann dann? So könnte die Frage lauten, die sich bei den Blau-Weißen stellt. Mit 0:8 Toren und null Punkten ziert die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach das Tabellenende. Allerdings waren die Gegner stark. Sowohl die SG Kirn/Kirn-Sulzbach, gegen die der FSV 0:1 am ersten Spieltag verlor, als auch die SG Weinsheim, wo die Blau-Weissen 0:7 unterlagen, gehören zu den Aufstiegsfavoriten. Und in Weinsheim bot der FSV sogar lange eine wirklich beachtliche Leistung. Bis zur 75. Minute lag er „nur“ 0:2 hinten, schien im Spiel, um sich dann aber noch fünf Gegentreffer einzufangen.

Doch auch der Gast kassierte am vergangenen Wochenende sieben Stück. Gegen die SG Guldenbachtal ging der TuS Paffen-Schwabenheim zu Hause vor allem in Halbzeit eins ein wie die Primeln. 0:5 hieß es da. Im Unterschied zu den Blau-Weißen hat der TuS nach seinem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Bockenau aber schon drei Punkte auf dem Konto. Keine Frage, die Obersteiner brauchen einen Dreier, um nicht zu Saisonbeginn gleich zu sehr unter Druck zu geraten.

Planig gewinnt 6:2 gegen Bockenau

In einer vorgezogenen Bezirksliga-Partie hat die TSG Planig den TSV Bockenau 6:2 geschlagen. Zur Pause hieß es noch 2:2, doch dann zogen die Gastgeber davon. Tore: 1:0 Burak Tasci (7.), 2:0 Adonai Asani (25.), 2:1 Benjamin Schehl (32.), 2:2 Julian Bückner (39.), 3:2, 4:2, 5:2 Noel Schywalski (48., 53., 63.), 6:2 Mourad Bouchnafa (86.).