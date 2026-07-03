Die sechs Bezirksliga-Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld freuen sich TSG Burglichtenberg und die TSG Wolfstein-Roßbach. Warum das so ist, erklären Trainer und Abteilungsleiter.
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Mit der TSG Burglichtenberg und der TSG Wolfstein-Roßbach sind in dieser Saison bekanntlich zwei Mannschaften aus der Westpfalz, aus dem Kreis Kusel, Teil der Bezirksliga Nahe. Für die Nahe-Vereine bedeutet das ein Stück Ungewissheit, schließlich müssen die neuen Teams erst noch studiert und kennengelernt werden.