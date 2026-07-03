Westpfalz-Gegner willkommen Für die BIR-Bezirksligisten ist das Ungewisse reizvoll Sascha Nicolay 03.07.2026, 12:34 Uhr

i Bei den Vereinen aus dem Kreis Birkenfeld wird der Zuwachs aus der Westpfalz positiv gesehen. Nicht nur die Zuschauer des SC Birkenfeld dürfen sich also mächtig auf den Reiz des Ungewissen freuen. Stefan Ding

Die sechs Bezirksliga-Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld freuen sich TSG Burglichtenberg und die TSG Wolfstein-Roßbach. Warum das so ist, erklären Trainer und Abteilungsleiter.

Mit der TSG Burglichtenberg und der TSG Wolfstein-Roßbach sind in dieser Saison bekanntlich zwei Mannschaften aus der Westpfalz, aus dem Kreis Kusel, Teil der Bezirksliga Nahe. Für die Nahe-Vereine bedeutet das ein Stück Ungewissheit, schließlich müssen die neuen Teams erst noch studiert und kennengelernt werden.







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