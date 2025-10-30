FSV will bei der Musik bleiben Für den TuS Mörschied wird es Zeit, dreifach zu punkten 30.10.2025, 15:34 Uhr

i Au Ibrahim El-Saleh (am Ball) ruhen die Hoffnungen des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Der TuS Mörschied (in grün) war bislang das einzige Team, das gegen die Obersteiner verloren hat. Daran scheint der TuS immer noch zu knabbern. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Das 3:3 beim SC Idar II war ein Achtungserfolg für den FSV BW Idar-Oberstein, doch die Situation des Vereins im Tabellenkeller der Bezirksliga bleibt prekär. Auch auf den TuS Mörschied und die Spvgg Nahbollenbach macht das Abstiegsgespenst Jagd.

Von den Vertretern des Fußballkreises Birkenfeld haben am Wochenende der TuS Mörschied und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein Heimrecht. Beide brauchen dringend einen Dreier. Der FSV, um irgendwie doch noch Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu finden, die Mörschieder, um nicht gänzlich in den Tabellenkeller zu rutschen.







