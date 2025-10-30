Das 3:3 beim SC Idar II war ein Achtungserfolg für den FSV BW Idar-Oberstein, doch die Situation des Vereins im Tabellenkeller der Bezirksliga bleibt prekär. Auch auf den TuS Mörschied und die Spvgg Nahbollenbach macht das Abstiegsgespenst Jagd.
Lesezeit 4 Minuten
Von den Vertretern des Fußballkreises Birkenfeld haben am Wochenende der TuS Mörschied und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein Heimrecht. Beide brauchen dringend einen Dreier. Der FSV, um irgendwie doch noch Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu finden, die Mörschieder, um nicht gänzlich in den Tabellenkeller zu rutschen.