Aufsteiger im Wintercheck Fünf Neue: TuS Pfaffen-Schwabenheim verbreitert Kader Florian Unckrich 16.02.2025, 18:24 Uhr

i Erfolgstrio des TuS Pfaffen-Schwabenheim: Trainer Beytullah Kurtoglu (von links), Vorsitzender Pascal Köth und Serkan Kural, Coach der zweiten Mannschaft und Vertrauter Kurtoglus. Pascal Köth. TuS Pfaffen-Schwabenheim

Weiter geht es mit unserer Wintercheck-Serie. Eine solch stabile Vorrunde hätten dem TuS Pfaffen-Schwabenheim die wenigsten zugetraut. Dabei verhinderten zahlreiche Ausfälle noch mehr Konstanz.

Der siebte Teil des Winterchecks in der Fußball-Bezirksliga befasst sich mit einem Aufsteiger. Nach einem Jahr in der A-Klasse hat der TuS Pfaffen-Schwabenheim wieder voll eingeschlagen in der Bezirksliga. Der Neuling mischt seit Saisonbeginn in der oberen Tabellenhälfte mit und belegt mit 27 Punkten den sechsten Platz.

