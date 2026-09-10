Drei Niederlagen in Folge FSV Idar-Oberstein kämpft gegen den Abwärtsstrudel an Florian Unckrich 10.09.2026, 14:23 Uhr

i Die Spieler der Spvgg Nahbollenbach (weiße Trikots) geben alles, um sich die notwendigen Punkte in der Bezirksliga zu sichern. Am Sonntag geht es nach Rüdesheim. Michael Greber

Ein Kirmesspiel in Fürfeld, ein Kellerduell in Rüdesheim und der Vergleich mit dem Spitzenreiter – der FSV Idar-Oberstein, die Spvgg Nahbollenbach und der SC Birkenfeld sind im Kreis Bad Kreuznach gefordert.

Drei Siege zum Start, danach drei Niederlagen und 21 Gegentore – beim FSV Idar-Oberstein ist die Stimmungslage nach dem starken Saisonauftakt innerhalb weniger Wochen komplett gekippt. „Aktuell ist es eine reine Katastrophe“, redet FSV-Trainer Dirk Reidenbach die Situation in der Fußball-Bezirksliga nicht schön.







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