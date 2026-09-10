Ein Kirmesspiel in Fürfeld, ein Kellerduell in Rüdesheim und der Vergleich mit dem Spitzenreiter – der FSV Idar-Oberstein, die Spvgg Nahbollenbach und der SC Birkenfeld sind im Kreis Bad Kreuznach gefordert.
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Drei Siege zum Start, danach drei Niederlagen und 21 Gegentore – beim FSV Idar-Oberstein ist die Stimmungslage nach dem starken Saisonauftakt innerhalb weniger Wochen komplett gekippt. „Aktuell ist es eine reine Katastrophe“, redet FSV-Trainer Dirk Reidenbach die Situation in der Fußball-Bezirksliga nicht schön.