FSV gebeutelt: Trainer, Karpunov und El-Saleh gesperrt

Ordentlich dezimiert hat sich der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zuletzt in Kirn. Nun wurde auch noch Ibrahim El-Saleh gesperrt, obwohl er „nur“ Gelb-Rot gesehen hatte. Keine guten Voraussetzungen, um gegen Andy Baumgartners SG Weinsheim zu bestehen.
Ob der SC Idar-Oberstein II am Sonntag wieder zurück auf den zweiten Platz in der Fußball-Bezirksliga kraxelt, hängt auch vom TuS Mörschied ab, der den derzeitigen „Besetzer“ dieses zu Aufstiegsspielen berechtigenden Ranges, die SG Fürfeld, zu Gast hat.