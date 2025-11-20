Mörschied II kann Idar helfen FSV gebeutelt: Trainer, Karpunov und El-Saleh gesperrt 20.11.2025, 15:08 Uhr

i Dirk Reidenbach wird den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein am Sonntag nicht von der Bank aus unterstützen können. Der Trainer ist nach einer Roten Karte gesperrt und hat gegen die SG Weinsheim auf der Finsterheck "Innenraumverbot". Stefan Ding

Ordentlich dezimiert hat sich der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zuletzt in Kirn. Nun wurde auch noch Ibrahim El-Saleh gesperrt, obwohl er „nur“ Gelb-Rot gesehen hatte. Keine guten Voraussetzungen, um gegen Andy Baumgartners SG Weinsheim zu bestehen.

Ob der SC Idar-Oberstein II am Sonntag wieder zurück auf den zweiten Platz in der Fußball-Bezirksliga kraxelt, hängt auch vom TuS Mörschied ab, der den derzeitigen „Besetzer“ dieses zu Aufstiegsspielen berechtigenden Ranges, die SG Fürfeld, zu Gast hat.







