Nach der Ankündigung der TSG Planig, sich aus der Bezirksliga zurückzuziehen, wird der Abstiegskampf durcheinandergewirbelt. Im Tabellenkeller landeten die Spvgg Nahbollenbach, der FSV Idar-Oberstein und der TuS Pfaffen-Schwabenheim wichtige Dreier.
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Vier Punkte fehlen der SG Weinsheim noch zur Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga. Doch souverän sieht anders aus: Zweimal lag das Team gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach zurück, und der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Doch auch Verfolger SC Idar-Oberstein II bekleckerte sich in Bockenau nicht mit Ruhm, gewann aber.