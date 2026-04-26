Spvgg Nahbollenbach siegt FSV Blau-Weiss triumphiert nach ganz wildem Ritt Florian Unckrich 26.04.2026, 21:40 Uhr

i Marlon Krujatz vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ist im letzten Moment nur mit einer Grätsche zu stoppen. Michael Greber

Nach der Ankündigung der TSG Planig, sich aus der Bezirksliga zurückzuziehen, wird der Abstiegskampf durcheinandergewirbelt. Im Tabellenkeller landeten die Spvgg Nahbollenbach, der FSV Idar-Oberstein und der TuS Pfaffen-Schwabenheim wichtige Dreier.

Vier Punkte fehlen der SG Weinsheim noch zur Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga. Doch souverän sieht anders aus: Zweimal lag das Team gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach zurück, und der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Doch auch Verfolger SC Idar-Oberstein II bekleckerte sich in Bockenau nicht mit Ruhm, gewann aber.







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