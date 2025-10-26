3:3 nach 1:3-Rückstand im Haag FSV Blau-Weiß schnappt sich beim SC Idar II einen Punkt 26.10.2025, 19:02 Uhr

i Jan-Uwe Audri (Mitte) behauptet sich gegen seine Ex-Kollegen Thomas Szöllösi und Eugen Karpunov. Während die beiden Akteure des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein jeweils trafen, blieb SC-Angreifer Audri ohne Tor. Hähn Joachim. Joachim Hähn

David Bauer schnürte einen Doppelpack, trotzdem reichte es für den SC Idar-Oberstein II nur zu einem Punkt im Derby gegen den FSV Blau-Weiß. Ein Tor aus dem Nichts bringt die Wende.

Das Idar-Obersteiner Derby in der Fußball-Bezirksliga endete mit einer Überraschung. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein ergatterte bei der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein durch ein 3:3-Unentschieden einen Punkt. Das Schlusslicht machte beim Landesliga-Aufstiegsanwärter sogar einen 1:3-Rückstand wett.







