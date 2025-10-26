David Bauer schnürte einen Doppelpack, trotzdem reichte es für den SC Idar-Oberstein II nur zu einem Punkt im Derby gegen den FSV Blau-Weiß. Ein Tor aus dem Nichts bringt die Wende.
Das Idar-Obersteiner Derby in der Fußball-Bezirksliga endete mit einer Überraschung. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein ergatterte bei der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein durch ein 3:3-Unentschieden einen Punkt. Das Schlusslicht machte beim Landesliga-Aufstiegsanwärter sogar einen 1:3-Rückstand wett.