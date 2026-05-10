Die Spvgg Nahbollenbach konnte im Abstiegskampf der Bezirksliga die Derbyniederlage des FSV Blau-Weiss gegen den SC Idar II nur bedingt nutzen. Abgestiegen ist der SV Oberhausen, so gut wie abgestiegen der TSV Bockenau.
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Im Kampf um den Klassenverbleib der Fußball-Bezirksliga hat die Spvgg Nahbollenbach zwar den Rückstand auf den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein am rettenden Ufer auf vier Punkte verkürzt, durch das 1:1 beim nun abgestiegenen SV Oberhausen es aber verpasst, in Schlagdistanz zu den Blau-Weißen zu kommen.