Spvgg Nahbollenbach nur 1:1 FSV Blau-Weiss nach Derbypleite noch vier Punkte vor Florian Unckrich 10.05.2026, 21:34 Uhr

i Henri Schneider (in weiß) und sein SC Idar-Oberstein II waren im Derby zu stark für Martin Gert und Marvin Bundt und deren FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Michael Greber

Die Spvgg Nahbollenbach konnte im Abstiegskampf der Bezirksliga die Derbyniederlage des FSV Blau-Weiss gegen den SC Idar II nur bedingt nutzen. Abgestiegen ist der SV Oberhausen, so gut wie abgestiegen der TSV Bockenau.

Im Kampf um den Klassenverbleib der Fußball-Bezirksliga hat die Spvgg Nahbollenbach zwar den Rückstand auf den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein am rettenden Ufer auf vier Punkte verkürzt, durch das 1:1 beim nun abgestiegenen SV Oberhausen es aber verpasst, in Schlagdistanz zu den Blau-Weißen zu kommen.







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