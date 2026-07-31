Es gibt angenehmere Premieren als jene des SV Buhlenberg, der das erste Bezirksliga-Spiel seiner Vereinsgeschichte auf der Finsterheck auszutragen hat. Beim TuS Mörschied steht derweil ein Spitzenspiel auf dem Programm.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich hat der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein auf dem Volkesberg einen schönen Rasen liegen, doch das erste Spiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga tragen die Obersteiner Fußballer auf der Finsterheck aus – auf dem Hartplatz. Der SV Buhlenberg muss es ertragen.