SV Buhlenberg braucht Willen
FSV Blau-Weiss mag es staubig und kickt auf Finsterheck
Michael Werle vom SV Buhlenberg und Calvin Schindler vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein treffen sich am Sonntaag wieder – diesmal
Michael Werle vom SV Buhlenberg und Calvin Schindler vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein treffen sich am Sonntaag wieder – diesmal aber auf dem Hartplatz der Finsterheck.
Stefan Ding

Es gibt angenehmere Premieren als jene des SV Buhlenberg, der das erste Bezirksliga-Spiel seiner Vereinsgeschichte auf der Finsterheck auszutragen hat. Beim TuS Mörschied steht derweil ein Spitzenspiel auf dem Programm.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich hat der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein auf dem Volkesberg einen schönen Rasen liegen, doch das erste Spiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga tragen die Obersteiner Fußballer auf der Finsterheck aus – auf dem Hartplatz. Der SV Buhlenberg muss es ertragen.
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