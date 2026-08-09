5:4 nach 0:3 in Nahbollenbach FSV Blau-Weiss ist bei Ecken brutal stark Sascha Nicolay 09.08.2026, 19:44 Uhr

i Der erste Streich des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Sven Danech verkürzt per Kopf auf 1:3. Michael Greber

Die Spvgg Nahbollenbach schien einem sicheren Sieg entgegenzugehen. 3:0 führte sie zur Pause gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein – doch dann wurde es wild, und die Gäste zeigten Moral..

Sie haben es schon wieder getan. Die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein haben sich in der Fußball-Bezirksliga einen Krimi der Extraklasse geliefert. Drei Monate nach dem 4:4 im Abstiegskampf der vergangenen Saison erlebten die Zuschauer „auf Klopp“ wieder ein Torefestival – diesmal schlug es neunmal ein, und der FSV Blau-Weiss triumphierte nach einem 0:3-Pausenrückstand noch mit 5:4.







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