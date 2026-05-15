Nahbollenbach braucht Dreier FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein will sich endlich retten Sascha Nicolay 15.05.2026, 13:49 Uhr

i Sich in alles reinwerfen will der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein am Sonntag, um in Fürfeld endlich die Klassenverbleib sicherzustellen. Der SC Idar II (weiße Trikots) hat derweil noch immer eine minimale Titelchance. Michael Greber

Die Spvgg Nahbollenbach muss auf Niederlagen des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und der SG Guldenbachtal hoffen und selbst gewinnen, um den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Nahe noch schaffen zu können. Der SC Birkenfeld kann helfen.

Auch am vorletzten Spieltag der Bezirksliga geht es für drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld noch um ziemlich viel. Die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein kämpfen gegen den Abstieg, während der SC Idar-Oberstein überraschend noch immer theoretische Titelchancen hat.







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