Die Spvgg Nahbollenbach muss auf Niederlagen des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und der SG Guldenbachtal hoffen und selbst gewinnen, um den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Nahe noch schaffen zu können. Der SC Birkenfeld kann helfen.
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Auch am vorletzten Spieltag der Bezirksliga geht es für drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Birkenfeld noch um ziemlich viel. Die Spvgg Nahbollenbach und der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein kämpfen gegen den Abstieg, während der SC Idar-Oberstein überraschend noch immer theoretische Titelchancen hat.