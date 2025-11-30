Klatsche im Bezirksliga-Keller FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein kommt 2:9 unter die Räder Florian Unckrich 30.11.2025, 21:40 Uhr

i Dirk Reidenbach als Mädchen für alles. Beim TuS Pfaffen-Schwabenheim erlebte der Trainer des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein eine 2:9-Niederlage seines Teams. Stefan Ding

Eine richtige Abreibung steckte der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein ein. Nach dem 2:9 beim TuS Pfaffen-Schwabenheim steht der Vorletzte des Klassements nun bei 67 Gegentoren.

Souveräner kann man kaum in die Winterpause gehen. Seit 13 Spielen ist die SG Weinsheim ungeschlagen, die vergangenen acht Spiele hat sie gewonnen, die vergangenen sechs Partien lag sie stets mit drei Treffern vorne. Das Ergebnis dieser Super-Werte ist der erste Platz der Fußball-Bezirksliga mit einem Vorsprung von neun Punkten.







