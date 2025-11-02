Beinahe wäre Felix Roth zum tragischen Helden des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen die SG Fürfeld geworden. Doch schließlich wurde der Schlussmann zum richtigen Helen und Matchwinner für sein Team.
Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat seinen zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga gefeiert. Auf dem heimischen Volkesberg bezwang die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein mit 2:1 (1:1). Damit kippten die Obersteiner ihre Gäste vom zweiten Platz und leisteten Schützenhilfe für den SC Idar-Oberstein II, der nach seinem 2:1-Sieg beim SV Oberhausen nun auf den zweiten Rang gesprungen ist.