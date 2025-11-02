Keeper Roth patzt und rettet FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein kämpft Fürfeld nieder 02.11.2025, 18:34 Uhr

i Wieder Grund zum Jubeln hatte der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Das 2:1 zu hause auf dem Volkesberg bedeutete den zweiten Saisonsieg für Trainer Dirk Reidenbach und Innenverteidiger Luca Dieden. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Beinahe wäre Felix Roth zum tragischen Helden des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen die SG Fürfeld geworden. Doch schließlich wurde der Schlussmann zum richtigen Helen und Matchwinner für sein Team.

Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat seinen zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga gefeiert. Auf dem heimischen Volkesberg bezwang die Mannschaft von Trainer Dirk Reidenbach die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein mit 2:1 (1:1). Damit kippten die Obersteiner ihre Gäste vom zweiten Platz und leisteten Schützenhilfe für den SC Idar-Oberstein II, der nach seinem 2:1-Sieg beim SV Oberhausen nun auf den zweiten Rang gesprungen ist.







