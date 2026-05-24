Tobias Schleich schlägt zu FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein bleibt in der Bezirksliga Sascha Nicolay 24.05.2026, 19:10 Uhr

i Kapitän Eugen karpunov als Vorsänger im Kreis. Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein feiert den Klassenverbleib in der Bezirksliga. Michael Greber

Das Fernduell um den Klassenverbleib zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein war nur eine knappe halbe Stunde lang spannend – dann neigte sich die Waage in Richtung Oberstein.

Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga spielen, während das Zittern um den Klassenverbleib für die Spvgg Nahbollenbach in die Verlängerung geht. Die Blau-Weissen regelten die Abstiegsfrage selbst, bezwangen den SC Birkenfeld 2:1 und waren auf die Hilfe des TuS Mörschied gar nicht angewiesen.







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