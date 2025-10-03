In seinem ersten BIR-Derby dieser Saison möchte der FSV Blau-Weisß Idar-Oberstein endlich den Bock umstoßen und den ersten Saisonsieg landen. Gegen den TuS Mörschied wird das nicht leicht. Immerhin ist ein Schlüsselspieler des FSV am Start.
Ein Derby auf dem Volkesberg steht aus Sicht des Fußballkreises Birkenfeld im Mittelpunkt des 10. Spieltags der Bezirksliga. Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein versucht dabei, seinen ersten Dreier in dieser Saison einzufahren. Gast ist der TuS Mörschied, der mit einem weiteren Sieg mindestens Sichtkontakt zur Spitzengruppe halten würde.