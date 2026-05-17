Spvgg Nahbollenbach ist dran FSV Blau-Weiss fängt sich im Abstiegskampf ein 0:10 ein Sascha Nicolay

Florian Unckrich 17.05.2026, 19:43 Uhr

i Dirk Reidenbach war stinksauer auf seine Mannschaft. Der Coach des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein nannte den Auftritt beim 0:10 in Fürfeld "Arbeitssverweigerung". Hähn Joachim. Joachim Hähn

Dirk Reidenbach nahm kein Blatt vor den Mund. Der Trainer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein stellte sein Team ordentlich in den Senkel nach der 0.10-Packung in Fürfeld. Die Spvgg Nahbollenbach ist nun bis auf einen Punkt am FSV dran.

In der Fußball-Bezirksliga hat sich der Abstiegskampf zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zugespitzt. Während die Nahbollenbacher die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu Hause 3:0 besiegten, fing sich der FSV Blau-Weiss ein Debakel ein.







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