Dirk Reidenbach nahm kein Blatt vor den Mund. Der Trainer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein stellte sein Team ordentlich in den Senkel nach der 0.10-Packung in Fürfeld. Die Spvgg Nahbollenbach ist nun bis auf einen Punkt am FSV dran.
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In der Fußball-Bezirksliga hat sich der Abstiegskampf zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zugespitzt. Während die Nahbollenbacher die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu Hause 3:0 besiegten, fing sich der FSV Blau-Weiss ein Debakel ein.