Sportgericht bestätigt das 2:1 FSV Blau-Weiss bleibt Sieger gegen die SG Weinsheim Sascha Nicolay 01.04.2026, 09:20 Uhr

i Trainer Dirk Reidenbach (mit Kappe) darf sich freuen: Sein FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein behält die Punkte aus dem 2:1-Sieg gegen die SG Weinsheim. Stefan Ding

Die Punkte bleiben auf der Finsterheck. Die Verbandsspruchkammer hat die Partie des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gegen die SG Weinsheim nicht neu angesetzt. Es bleibt beim 2:1-Sieg, weil nicht alle Voraussetzungen einer Neuansetzung gegeben waren.

Fußball-Bezirksligist FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein darf ein zweites Mal über den Sieg gegen Tabellenführer SG Weinsheim jubeln. Die Verbandsspruchkammer hat zwar einen Regelverstoß des Schiedsrichters dieser Partie bestätigt, sah darin allerdings keinen Grund, die Partie zu wiederholen.







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