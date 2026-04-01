Die Punkte bleiben auf der Finsterheck. Die Verbandsspruchkammer hat die Partie des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein gegen die SG Weinsheim nicht neu angesetzt. Es bleibt beim 2:1-Sieg, weil nicht alle Voraussetzungen einer Neuansetzung gegeben waren.
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Fußball-Bezirksligist FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein darf ein zweites Mal über den Sieg gegen Tabellenführer SG Weinsheim jubeln. Die Verbandsspruchkammer hat zwar einen Regelverstoß des Schiedsrichters dieser Partie bestätigt, sah darin allerdings keinen Grund, die Partie zu wiederholen.