Mörschied verliert Anschluss FSV Blau-Weiss bejubelt dreckigen Sieg in Buhlenberg Sascha Nicolay 15.11.2026, 19:15 Uhr

i Eugen Karpunov vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (links) behauptet den Ball gegen den Buhlenberger Fabian Thome und freute sich am Ende über einen 2:1-Sieg. Stefan Ding

Der TuS Mörschied hat vorläufig den Anschluss an die Aufstiegsplätze zur Landesliga verloren. derweil gab die Spvgg Nahbollenbach trotz ihrer nächsten Niederlage die rote Laterne in der Fußball-Bezirksliga ab.

Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und der SC Birkenfeld haben die Kreis-Birkenfeld-Derbys in der Fußball-Bezirksliga gewonnen und ihre Gegner SV Buhlenberg und VfR Baumholder II damit voll im Abstiegskampf kleben gelassen. Glück im Unglück für den SVB und den VfR II: Die dahinter platzierten VfL Rüdesheim und Spvgg Nahbollenbach verloren auch, sodass die Lücke auf den gefährlichen viertletzten Platz vier Punkte groß bleibt.







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