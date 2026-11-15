Der TuS Mörschied hat vorläufig den Anschluss an die Aufstiegsplätze zur Landesliga verloren. derweil gab die Spvgg Nahbollenbach trotz ihrer nächsten Niederlage die rote Laterne in der Fußball-Bezirksliga ab.
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Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und der SC Birkenfeld haben die Kreis-Birkenfeld-Derbys in der Fußball-Bezirksliga gewonnen und ihre Gegner SV Buhlenberg und VfR Baumholder II damit voll im Abstiegskampf kleben gelassen. Glück im Unglück für den SVB und den VfR II: Die dahinter platzierten VfL Rüdesheim und Spvgg Nahbollenbach verloren auch, sodass die Lücke auf den gefährlichen viertletzten Platz vier Punkte groß bleibt.