Geschichten vom „Fritzje“ Fritz Röhrig und sein Trick Sascha Nicolay 05.03.2026, 11:25 Uhr

i Seinen Trick beherrscht Fritz Röhrig auch heute noch. Auf die berühmte Finte sind Generationen von Gegenspielern hereingefallen. Sascha Nicolay

Im dritten Teil unserer Serie über Fritz Röhrig geht es um das Markenzeichen der Idar-Obersteiner Fußball-Legende und was ein englischer „Sir“ damit zu tun hat. Selbst Otto Rehhagel wusste kein Mittel dagegen – und Michael Dusek half die Kenntnis.

Sein Markenzeichen als Fußballer beherrscht Fritz Röhrig im Schlaf, auch heute noch – mit 75 Jahren. Wie sonst kein Fußballer aus unserer Region wird der Fritz nämlich mit einer Finte verbunden – „dem Fritz sei Trick“. Mit diesem Trick hat die Obersteiner Fußballlegende Generation von Gegenspielern ausgetanzt.







