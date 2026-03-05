Im dritten Teil unserer Serie über Fritz Röhrig geht es um das Markenzeichen der Idar-Obersteiner Fußball-Legende und was ein englischer „Sir“ damit zu tun hat. Selbst Otto Rehhagel wusste kein Mittel dagegen – und Michael Dusek half die Kenntnis.
Sein Markenzeichen als Fußballer beherrscht Fritz Röhrig im Schlaf, auch heute noch – mit 75 Jahren. Wie sonst kein Fußballer aus unserer Region wird der Fritz nämlich mit einer Finte verbunden – „dem Fritz sei Trick“. Mit diesem Trick hat die Obersteiner Fußballlegende Generation von Gegenspielern ausgetanzt.