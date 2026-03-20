Geschichten „vom Fritzje“ Fritz Röhrig, Doktor Hammer und ein Porzellanvertreter Sascha Nicolay 20.03.2026, 10:11 Uhr

i Fritz Röhrig (links) konnte ich durchaus auch gegen höherklassige Spieler duchsetzen. Hier bereitet er den Amateuren des 1. FC Kaiserslautern Kummer. Röhrig privat

Der fünfte Teil unserer Serie über Fritz Röhrig beschäftigt sich mit angeblichen Angeboten und Anfragen aus dem Bundesliga-Fußball. Hatte Fritz Röhrig Kontakte zu Eintracht Frankfurt und zum 1. FC Köln?

„Der Fritz, der hätte viel höher spielen können.“ Das sagen noch heute viele Fußballkenner aus Idar-Oberstein und Umgebung, wenn sie von den Fußballkünsten von Fritz Röhrig schwärmen. Letztlich kickte die Idar-Obersteiner Fußball-Ikone am höchsten beim ASV Idar-Oberstein, der von 1975 bis 1978 immerhin in der damals drittklassigen Südwestliga zu Hause war.







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