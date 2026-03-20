Der fünfte Teil unserer Serie über Fritz Röhrig beschäftigt sich mit angeblichen Angeboten und Anfragen aus dem Bundesliga-Fußball. Hatte Fritz Röhrig Kontakte zu Eintracht Frankfurt und zum 1. FC Köln?
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„Der Fritz, der hätte viel höher spielen können.“ Das sagen noch heute viele Fußballkenner aus Idar-Oberstein und Umgebung, wenn sie von den Fußballkünsten von Fritz Röhrig schwärmen. Letztlich kickte die Idar-Obersteiner Fußball-Ikone am höchsten beim ASV Idar-Oberstein, der von 1975 bis 1978 immerhin in der damals drittklassigen Südwestliga zu Hause war.