Forster hat Fieber: Feldspieler Juchem im Spvgg-Tor 

Tapfer stellte sich Vincent Juchem ins Tor der Spvgg Nahbollenbach im Derby beim SC Idar-Oberstein II. Der Feldspieler machte seine Sache dort super – aber der SC hievte sich trotzdem auf Rang zwei.
Wieder Platz zwei in der Fußball-Bezirksliga erobert hat der SC Idar-Oberstein II. Die Oberliga-Reserve tat sich im Stadtduell mit der Spvgg Nahbollenbach zwar schwer, fuhr letztlich aber einen 3:1-Sieg nach Hause. Weil Fürfeld zu Hause nicht über ein 1:1 gegen Rüdesheim hinauskam, ist der SC mit einem Punkt Vorsprung Zweiter.