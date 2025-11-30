SC Idar II nach 3:1 Zweiter Forster hat Fieber: Feldspieler Juchem im Spvgg-Tor Sascha Nicolay 30.11.2025, 19:46 Uhr

i Michael Rodenbusch sah einen mühevollen 3:1-Sieg seines SC Idar-Oberstein II gegen die Spvgg Nahbollenbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Tapfer stellte sich Vincent Juchem ins Tor der Spvgg Nahbollenbach im Derby beim SC Idar-Oberstein II. Der Feldspieler machte seine Sache dort super – aber der SC hievte sich trotzdem auf Rang zwei.

Wieder Platz zwei in der Fußball-Bezirksliga erobert hat der SC Idar-Oberstein II. Die Oberliga-Reserve tat sich im Stadtduell mit der Spvgg Nahbollenbach zwar schwer, fuhr letztlich aber einen 3:1-Sieg nach Hause. Weil Fürfeld zu Hause nicht über ein 1:1 gegen Rüdesheim hinauskam, ist der SC mit einem Punkt Vorsprung Zweiter.







