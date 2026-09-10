Die SG Soonwald und die SG Kirn haben in der Fußball-Bezirksliga die Kurve bekommen. Die Trainer Lars Flommersfeld und Jens Wückert äußern sich zum Umschwung.
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„Eine absolute Wundertüte.“ Lars Flommersfeld muss nicht lange überlegen, wenn er auf den kommenden Gegner seiner SG Soonwald angesprochen wird. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga den TuS Pfaffen-Schwabenheim – eine Mannschaft, bei der in den vergangenen Wochen kaum vorherzusagen war, welches Gesicht sie zeigt.