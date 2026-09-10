Die SG Soonwald und die SG Kirn haben in der Fußball-Bezirksliga die Kurve bekommen. Die Trainer Lars Flommersfeld und Jens Wückert äußern sich zum Umschwung.

„Eine absolute Wundertüte.“ Lars Flommersfeld muss nicht lange überlegen, wenn er auf den kommenden Gegner seiner

angesprochen wird. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga den

– eine Mannschaft, bei der in den vergangenen Wochen kaum vorherzusagen war, welches Gesicht sie zeigt.