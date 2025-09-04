Eine kuriose Serie hat der SC Birkenfeld vor dem Duell mit dem Trainer zu bieten, der seit 40 Jahren Mitglied beim Kreisstadt-Klub ist. Derweil sind Blau-Weiss Idar-Oberstein und der TuS Mörschied auf Wiedergutmachung aus.

Aus Sicht des Fußballkreises Birkenfeld stehen zwei Derbys im Fokus des sechsten Spieltags der Fußball-Bezirksliga. In Kirn-Sulzbach treffen am Freitag die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und die Spvgg Nahbollenbach aufeinander, ehe sich am Sonntag die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein im Stadion am Berg beim SC Birkenfeld vorstellt.

Auswärts ran müssen der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und der TuS Mörschied. Die Blau-Weißen versuchen, bei der SG Guldenbachtal ihre 1:8-Heimpleite gegen den TSV Bockenau zu korrigieren, während der TuS Mörschied beim TuS Pfaffen-Schwabenheim noch etwas gutmachen möchte.

SG Guldenbachtal – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein (Freitag, 19.15 Uhr, in Windesheim). „Ich denke schon, dass wir die 1:8-Schlappe gegen den TSV Bockenau weggesteckt haben“, sagt FSV-Coach Dirk Reidenbach. Für den Trainer war das Ergebnis eine besonders bittere Pille, schließlich verabreichte sie ihm ausgerechnet der Verein, den er in die Bezirksliga geführt hatte. „Alle waren geknickt“, betont er und verrät: „Alle haben sich bei mir entschuldigt.“ Die Gründe für die Niederlage erklärt Reidenbach so: „Wir sind nicht ins Spiel gekommen, haben zu viele Fehler gemacht und uns dann aufgegeben.“ Gegen Guldenbachtal will der FSV vor allem kompakt stehen. Hinter Eugen Karpunov und Ibrahim El-Saleh stehen noch Fragezeichen. Maksym Rhyzenko ist weiter gesperrt.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach – Spvgg Nahbollenbach (Freitag, 19.30 Uhr, in Kirn-Sulzbach). Achteinhalb Jahre lang hat Jens Wückert die Spvgg Nahbollenbach trainiert und den Verein in die Bezirksliga geführt. Heute ist Wückert Coach der SG Kirn, und dass er nun der Spvgg Nahbollenbach als Gegner gegenübersteht, ist für ihn nichts Besonderes. „Das Kapitel Nahbollenbach ist ad acta gelegt“, sagt er und erklärt: „Wenn ich irgendwo bin, dann bin ich da mit Haut und Haaren, und jetzt bin ich eben in Kirn.“ Dort arbeitet der Coach gerade daran, dass sein Team mit der Situation in der Bezirksliga zurechtkommt. „Wir waren eine Klasse höher eine reagierende Mannschaft, jetzt sind wir meist das Team, das agieren muss. Diesen Step haben wir noch nicht vollzogen“, erläutert der Coach. Das dürfte auch der Grund sein, warum es in der Bezirksliga zuletzt eine Niederlage gegen Merxheim und nur ein Remis gegen Aufsteiger Rüdesheim gab. Und das könnte auch der Spvgg Nahbollenbach zugute kommen, die wieder aus einer stabilen Kompaktheit heraus agieren wird. „Unsere Herangehensweise ändert sich nicht. Damit fahren wir gut“, sagt Nahbollenbachs Trainer Andy Forster.

Der Coach könnte übrigens sein Comeback im Tor feiern. Keeper Eugen Krukov fällt aus und Forster ist als ehemaliger Oberliga-Schlussmann natürlich eine Option. „Ich weiß es noch nicht, habe vorsichtshalber mal mittrainiert, aber es kann auch sein, dass Lucas Kryschik im Tor stehen wird“, mauert Forster. Außerdem fehlen den Nahbollenbachern Vincent Schmidt und Sarayut Yotkiri.

TuS Pfaffen-Schwabenheim – TuS Mörschied (Samstag, 16 Uhr). Für Florian Galle liegt die besondere Motivation bei dieser Auswärtspartie in der Erinnerung an die vergangene Saison. „In Pfaffen-Schwabenheim haben wir etwas gut zu machen. Dort haben wir letztes Jahr das schlechteste Spiel in meiner Amtszeit gezeigt“, erzählt der Mörschieder Trainer. Ob er selbst auf dem Feld dazu beitragen kann, dass sich der TuS beim TuS rehabilitiert, ist fraglich. Galle hat eine Reizung „unter dem Fuß“. Da trifft es sich gut, dass David Klos zurückkehren könnte. Galles Forderungen an seine Mannschaft sind einfach: „Im Prinzip möchte ich den gleichen Kampf und die gleiche Leidenschaft sehen wie zuletzt. Ein bisschen mehr Schwung in unserem Offensivspiel wäre schön. Mehr ist es eigentlich nicht“, sagt er.

SC Birkenfeld – SC Idar-Oberstein II (Sonntag, 15.15 Uhr). Beide Trainer haben eine Vergangenheit beim jeweils anderen Verein. „Bei mir ist das bald 20 Jahre her, das motiviert mich jetzt nicht extra“, erklärt Pascal Geibel, ehe er festhält: „Bei ’Turbo’ ist das, glaube ich, anders.“ Und da liegt Geibel richtig. Michael „Turbo“ Rodenbusch hat als Ex-Spieler und Trainer eine lange Vorgeschichte beim SCB. „Ich bin seit 40 Jahren diesem Verein verbunden und nach wie vor Mitglied. Ich habe immer auch einen Blick dorthin“, verrät Rodenbusch. Was der SCB gerade in der Bezirksliga abliefert, erfüllt ihn mit Respekt: „Sie haben eine ganz andere Stabilität als vergangene Saison.“

Beide Mannschaften haben neun Punkte auf dem Konto und peilen den nächsten Dreier an. Geibel erklärt: „Da kommt ein top Gegner auf uns zu, aber wir wollen unsere Heimbilanz mit zwei Zu-Null-Siegen ausbauen.“ Apropos zu Null. Der SC Birkenfeld kann auf eine interessante Serie verweisen. Alle seine bisherigen Partien gingen „zu Null“ aus. Entweder siegte der SCB ohne Gegentor oder er verlor – wie zuletzt in Nahbollenbach – ohne eigenen Treffer. Die Partie gegen den SC Idar II bezeichnet Geibel als „Standortbestimmung“.

Für den SC Idar-Oberstein II geht es nach zwei Niederlagen in Folge darum, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, um oben dran zu bleiben. „Wir waren nicht so aggressiv wie zu Beginn der Saison. Uns ist ein bisschen die Geilheit auf den Sieg verloren gegangen“, analysiert Rodenbusch. Womöglich liegt das auch daran, dass die Idarer praktisch jede Woche eine andere Mannschaft aufbieten. Das dürfte auch diesmal so sein, angesichts des Umstands, dass sowohl das Oberliga-Team als auch die A-Junioren des Vereins bereits am Samstag spielen. Aus beiden Mannschaften bedient sich Rodenbusch natürlich immer wieder. Gerade den Oberliga-Spielern, die bei ihm zum Einsatz kommen, gibt er den Rat, die Spiele in der Bezirksliga nicht als Bestrafung, sondern als Chance zu sehen. Guter Dinge ist der Coach aber auf jeden Fall, und er nimmt sich selbst in die Pflicht: „Wir haben lauter gute Kicker, jetzt ist es die Kunst des Trainers, sie so einzustellen, dass sie als Team heiß darauf sind, ein Spiel zu gewinnen.“