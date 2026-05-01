Feiern die Weinsheimer die Meisterschaft auf der Couch?

Eigentlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann die Weinsheimer Meister werden. Die erste Möglichkeit besteht am Wochenende. Es handelt sich aber aufgrund des zeitlichen Versatzes eher um einen Satzball denn um einen Matchball.

Der 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga könnte bereits die Meisterentscheidung bringen. Gewinnt die

ihr Auswärtsspiel bei der

und lässt Verfolger SC Idar-Oberstein II gegen die SG Guldenbachtal Punkte liegen, wäre der Spitzenreiter nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.