Florian Unckrich 02.11.2025, 20:35 Uhr

i Vor den Augen seines Trainers Andy Baumgartner setzt sich der Weinsheimer Max Bernhard (weißes Trikot) klasse in Szene. Auch dank seines Treffers siegte der Tabellenführer in Winzenheim. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der vorletzte Vorrunden-Spieltag war einmal mehr ein Spieltag der SG Weinsheim. Die profitierte allerdings auch von einem Husarenstück des Tabellenletzten FSV Idar-Oberstein, der mit acht Mann einen Überraschungs-Dreier über die Zeit brachte.

Die SG Weinsheim ist das konstanteste Team der Fußball-Bezirksliga und legt bereits in der Vorrunde den Grundstein zur angestrebten Meisterschaft. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf die Konkurrenz mittlerweile. Das lag zum einen an der SGW selbst, die im TuS Winzenheim einen Konkurrenten eindrucksvoll distanzierte, zum anderen aber auch an den Verfolgern, die patzten.







