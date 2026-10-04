Aus 0:4 wird noch ein 4:4 Extrem wilde Fahrt mal wieder beim FSV Blau-Weiss Florian Unckrich 04.10.2026, 20:15 Uhr

i Dirk Reidenbach ist nicht zu beneiden. Woche für Woche braucht der Trainer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein wohl Tabletten, um seinen Blutdruck zu regulieren, bei den Wahnsinns-Auftritten, die seine Mannschaft hat. Diesmal machte der FSV aus einem 0:4-Rückstand nochh ein 4:4. Stefan Ding

Auf dem Volkesberg gab es mal wieder ein ganz verrücktes Spiel zu sehen. Acht Tore erlebten die Zuschauer bei diesem Wahnsinn. Der SV Buhlenberg verlor derweil daheim klar.

Region Nahe. Dass sich der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und die SG Soonwald wohl kein torloses Spiel liefern würden, das war bei einem Blick auf die Tordifferenz beider Teams vorher schon irgendwie klar. Dass sie aber ein derart wildes Spektakel bieten würden, bei dem der FSV bereits 0:4 hinten lag, um dann doch noch zu punkten, war dann doch sensationell.







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