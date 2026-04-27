Lösung gefunden
Ex-Profi wird Trainer der SG Guldenbachtal
Die SG Guldenbachtal (grüne Trikots) erhält ab Sommer einen neuen Coach. Christian Henel-El Khoury übernimmt.
Die SG Guldenbachtal (grüne Trikots) erhält ab Sommer einen neuen Coach. Christian Henel-El Khoury übernimmt.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Eine der Trainervakanzen in der Bezirksliga ist gefüllt. Die SG Guldenbachtal hat einen neuen Coach gefunden. Und der Sportliche Leiter Luca Czarnecki übernimmt die Rolle des spielenden Co-Trainers.

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Die Trainerfrage bei der SG Guldenbachtal ist beantwortet. Christian Henel-El Khoury übernimmt den Fußball-Bezirksligisten zur neuen Saison. Er coacht aktuell noch den rheinhessischen Bezirksligisten Hassia Bingen.„Mir war wichtig, dass wir einen Trainer bekommen, den ich persönlich einschätzen kann.

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