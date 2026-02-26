Der erste komplette Bezirksliga-Spieltag nach der Winterpause hat es in sich. Spitzenspiele in Weinsheim und Planig sowie der Kellerkampf in Windesheim dürften bei tollem Frühlingswetter viele Zuschauer anlocken.
Lesezeit 4 Minuten
Mit dem 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht ein Wochenende bevor, das für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Schon der Auftakt am Samstag hat es in sich, denn in Monzingen steht ein Topspiel an. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim als Tabellenfünfter empfängt Spitzenreiter SG Weinsheim und damit jene Mannschaft, die bislang nur ein Mal in dieser Saison bezwungen wurde.