In Monzingen steigt Topspiel Erst wird gekickt, anschließend gemeinsam gefeiert Florian Unckrich 26.02.2026, 13:34 Uhr

i Im Hinspiel hielt der Merxheimer Keeper Daniel Hahn den Überraschungssieg seiner SGM fest. Nun wollen sich die Weinsheimer (schwarze Trikots) mit einem Dreier revanchieren. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der erste komplette Bezirksliga-Spieltag nach der Winterpause hat es in sich. Spitzenspiele in Weinsheim und Planig sowie der Kellerkampf in Windesheim dürften bei tollem Frühlingswetter viele Zuschauer anlocken.

Mit dem 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht ein Wochenende bevor, das für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Schon der Auftakt am Samstag hat es in sich, denn in Monzingen steht ein Topspiel an. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim als Tabellenfünfter empfängt Spitzenreiter SG Weinsheim und damit jene Mannschaft, die bislang nur ein Mal in dieser Saison bezwungen wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen