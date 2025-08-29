Ein Kreis-Duell am Samstag in Nahbollenbach und ein emotionales Spiel am Sonntag beim FSV Idar-Oberstein – das Bezirksliga-Wochenende im Kreis Birkenfeld hat es in sich.

Am Sonntag steht in der Fußball-Bezirksliga ein besonderes Duell an. Der FSV BW Idar-Oberstein empfängt den TSV Bockenau. Ein Spiel, das für FSV-Trainer Dirk Reidenbach weit mehr als nur ein Duell um drei Punkte bedeutet.

Der 55-Jährige trifft erstmals als Gegner auf seinen Ex-Verein, mit dem er einst einen viel umjubelten Doppelaufstieg von der B-Klasse bis in die Bezirksliga feierte. „Die Zeit in Bockenau war für mich als Cheftrainer meine erfolgreichste Zeit. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und durfte mit einer guten Truppe Erfolge feiern“, blickt Reidenbach zurück. Doch die gemeinsame Geschichte endete abrupt: Im Frühjahr wurde er freigestellt, der TSV kämpfte sich unter neuer Führung in letzter Minute zum Klassenverbleib.

„Ich erwarte einen echten Abnutzungskampf.“

Dirk Reidenbach

In der aktuellen Spielzeit gibt es für beide Teams bislang wenig Grund zur Euphorie. Der FSV steht mit nur einem Punkt aus vier Partien auf dem drittletzten Platz, der TSV ist sogar noch punktlos. „Im direkten Duell wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Keine Mannschaft darf sich Fehler erlauben und ins Hintertreffen geraten“, mahnt Reidenbach. Dass er seine ehemalige Mannschaft bestens kennt, könnte zum Trumpf werden: „Ich weiß, wie die Jungs auf der Gegenseite ticken, und werde mein Team dementsprechend einstellen. Ich erwarte einen echten Abnutzungskampf.“

TSV-Trainer Jannik Huber, der im Sommer das Zepter übernahm, setzt auf Kontinuität und Verjüngung – auch wenn die Resultate bisher ausbleiben. Er sagt: „Durch die Verjüngung unseres Teams litten die Ergebnisse in den ersten Spielen. Das Ganze benötigt Zeit, aber das ist der Weg, den der Verein gehen will.“ Hinzu kommen Verletzungssorgen. „Der Krankenstand war nicht optimal, wir mussten einige Ausfälle verkraften.“ Den Fokus auf das Sportliche will Huber dennoch wahren: „Wir versuchen auszublenden, wer auf uns zukommt. Wir werden dieses Spiel vorbereiten wie jedes andere auch. Da wird es vor allem auf die Spielanalyse ankommen.“ Er erwartet ein körperliches Spiel: „Wir werden uns wehren müssen, um bestehen zu können. Ich erwarte, dass meine gestandenen Spieler vorneweg gehen.“

„Die Birkenfelder fahren immer wieder sehr schnelle Angriffe, vor denen wir gewarnt sein müssen.“

Andreas Forster

Bereits am Samstag geht es im Derby zwischen der Spvgg Nahbollenbach und dem SC Birkenfeld zur Sache. Während die Nahbollenbacher bislang nur einen Sieg gegen den VfL Rüdesheim verbuchen konnten, präsentiert sich der SC Birkenfeld mit neun Punkten aus vier Partien in starker Form und gehört derzeit zum engsten Kreis der Spitzenteams. Nahbollenbach-Trainer Andreas Forster sieht seine Mannschaft in der Pflicht: „Wir wollen unbedingt ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt gegen die SG Fürfeld. Das war ganz schlecht von uns.“

Auch der Heimfaktor soll dabei wieder eine Rolle spielen: „Wir wollen wieder eine Heimmacht werden. Dann hat es jeder Gegner schwer gegen uns.“ Die Favoritenrolle sieht Forster klar bei den Gästen: „Der SC Birkenfeld ist sehr gut gestartet. Er wird ohne Druck zu uns kommen.“ Dennoch rechnet er mit einem umkämpften Spiel: „Ich erwarte ein sehr körperbetontes Spiel. Die Birkenfelder fahren immer wieder sehr schnelle Angriffe, vor denen wir gewarnt sein müssen.“

Den Druck auf sein Team will Forster nicht zu groß werden lassen: „Sollte das Spiel nicht für uns laufen, geht die Welt nicht unter. Wir sollten zwar langsam anfangen zu punkten, aber wir verspüren keinen Druck. Dafür ist die Saison noch zu jung.“

Ebenfalls am Samstag empfängt die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Die SGM legte einen hervorragenden Start hin und holte neun von zwölf möglichen Punkten. Der TuS konnte zuletzt den SV Oberhausen mit 4:0 schlagen, zeigt sich jedoch über die bisherigen Spiele hinweg noch zu inkonstant. Am Sonntag empfängt die SG Guldenbachtal den Tabellenführer TSG Planig. Die Hausherren zählen bisher zu den positiven Überraschungen der Saison und zeigten mehrfach, dass sie auch gegen favorisierte Gegner bestehen können. Planig steht mit zehn Punkten ganz oben und reist mit breiter Brust an.

Mörschieder Kampf gegen die Ergebniskrise

In Mörschied empfängt der TuS die SG Weinsheim, die am vergangenen Sonntag ihre erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Die Palmsteinelf wird auf Wiedergutmachung aus sein, doch die Mannschaft von Spielertrainer Florian Galle ist bekannt dafür, vor allem zu Hause schwer zu knacken zu sein. Die Gastgeber haben bislang erst drei Punkte gesammelt und wollen mit einem Sieg endlich in der Saison ankommen und der Ergebniskrise zu entfliehen.

Spannung verspricht auch das Aufsteigerduell zwischen dem SV Oberhausen und dem TuS Winzenheim. Während der TuS mit sieben Punkten einen respektablen Start hingelegt hat, wartet der SVO noch immer auf den ersten Punktgewinn. Die Gäste gehen favorisiert ins Spiel, dürfen den Druck beim Gastgeber aber nicht unterschätzen.

SC Idar II muss Chancenwucher vermeiden

Ein interessanter Vergleich steht zwischen der heimstarken SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und dem SC Idar-Oberstein II an. Die Zweitvertretung des Sportclubs unter Trainer Michael Rodenbusch reist mit neun Punkten im Gepäck an und liegt nur einen Zähler hinter Spitzenreiter TSG Planig. Die Fürfelder werden auf ihre Heimstärke setzen und versuchen, dem spielerisch starken SC Paroli zu bieten. Vor allem vor dem gegnerischen Tor muss es die Rodenbusch-Elf besser machen. Gegen die TSG Planig betrieben die Schmuckstädter Chancenwucher, was sich im weiteren Verlauf der Partie gerächt hatte.

Abgeschlossen wird der Spieltag mit der Partie zwischen dem VfL Rüdesheim und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Die Rosengartenelf tut sich in der neuen Liga bislang schwer und hat erst einen Punkt auf dem Konto. Ganz anders läuft es bei den Kirnern. Als Absteiger aus der Landesliga hat sich die SG mit drei Siegen aus vier Spielen direkt wieder oben eingefunden und strebt den direkten Wiederaufstieg an. Die Rollen sind klar verteilt, doch der VfL wird kämpfen, um sich zu befreien.