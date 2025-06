Der Torjägerschuh des Oeffentlichen Anzeigers geht in diesem Jahr nach Winterbach. Elias Pfenning holte sich die traditionsreiche Trophäe mit starken 54 Treffern für Bezirksliga-Meister SVW. Er löst damit als besten Torjäger im Fußballkreis Bad Kreuznach Julian Brückner vom TSV Bockenau ab, der sich im Vorjahr Platz eins gesichert hatte.

Pfennings Triumph zeichnete sich von Beginn an ab. Der Winterbacher traf vom ersten Spieltag an konsequent und unterstrich damit seine Klasse. Ebenfalls bemerkenswert sind die 34 Tore, die Tim Reidenbach in der Landesliga für Meister SG Hüffelsheim erzielte – für Landesliga-Verhältnisse eine bärenstarke Leistung. Im Kreis Bad Kreuznach belegte Reidenbach damit Platz drei. Auf den letzten Drücker schob sich Hannes König noch vor Reidenbach. Der Angreifer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II markierte in der A-Klasse Bad Kreuznach 35 Tore.