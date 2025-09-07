„Die bessere Mannschaft hat verloren“, fand Pascal Geibel, der Trainer des SC Birkenfeld nach dem Duell gegen den SC Idar-Oberstein II, der seine Treffer zum richtigen Zeitpunkt anbrachte.

Der SC Idar-Oberstein II hat in der Bezirksliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Mannschaft von Trainer Michael Rodenbusch gewann das Derby beim SC Birkenfeld mit 4:1 (3:1). „Ich finde, unser Sieg war verdient. Vielleicht ist er um ein Tor zu hoch ausgefallen“, sagte Rodenbusch.

Pascal Geibel, Birkenfelds Trainer, sah das etwas anders. Er fand die Niederlage seiner Mannschaft nicht nur unglücklich, sondern sah sein Team sogar besser. „Wenn wir 1:0 in Führung gehen, dann gewinnen wir“, war sich Geibel sicher. Wladi Sontag habe zwei gute Chancen gehabt, von denen eine auf der Linie geklärt worden sei, erklärte Geibel und fügte hinzu: „Das 1:0 für den SC Idar II hat das Spiel nach meiner Auffassung auf den Kopf gestellt.“

Idarer Doppelschlag zum 2:0

Elias Hahn, der seit langer Zeit beim SC wieder mal auf der Sechserposition spielte, hatte mit einem 25-Meter-Aufsetzer Erfolg. „Ich habe ihm gesagt, dass er auch mal aus der zweiten Reihe schießen soll, und so hat er seine richtig gute Leistung mit einem Tor gekrönt“, freute sich Rodenbusch mit Hahn. Der SC Idar II führte also 1:0 (32.) und legte sofort nach. „Wir waren über die linke Seite zu offen“, kritisierte Geibel. Kevin Gardlowski nutzte das diagonale Anspiel und den Freiraum, brachte den Ball in die Mitte, und Birkenfelds Michael Bem unterlief beim Klärungsversuch ein Eigentor zum 0:2 (34.). Direkt hinter Bem lauerte Noah Thees. „Wenn ’Michi’ Bem nicht ins eigene Tor getroffen hätte, dann wäre Thees erfolgreich gewesen“, meinten beide Trainer unisono.

Mit einem Elfmetertor von Sontag gelang den Birkenfeldern den Anschluss. Niklas Schindler hatte sich im Solo gegen drei Akteure durchgesetzt und war dann im Duell mit Leon Koerdt zu Fall gekommen. „Man kann Elfer pfeifen“, sagte Rodenbusch. „Klarer Elfer“, urteilte Geibel und fand sogar, dass Koerdt Glück gehabt habe, nicht die Rote Karte wegen Notbremse erhalten zu haben (40.).

Der SCB schien also wieder im Spiel zu sein, doch da schlugen Rodenbuschs Jungs noch vor der Pause abermals zu. „Ich glaube, das war der erste Fehler von Eugen Schwindt, den ich gesehen habe“, erzählte Geibel. Schwindt hatte einen Rückpass in Kniehöhe nicht unter Kontrolle bekommen. Fabian Sagawe roch, dass der SCB-Innenverteidiger in die Bredouille kommen könnte, attackierte, eroberte den Ball und traf zum 3:1 (43.). „Fabian war wirklich unermüdlich“, lobte Rodenbusch und hielt fest: „Das 3:1 vor der Pause war natürlich sehr wichtig für uns.“

Entschieden war das Duell vor 107 Zuschauern im Stadion am Berg aber noch nicht. „Der SCB hat seine Bemühungen nochmal verstärkt, und wir haben auf Konter gelauert“, erklärte Rodenbusch. „Wir hatten einige richtig gute Möglichkeiten, um wieder heranzukommen“, berichtete Geibel und erinnerte unter anderem an eine Kopfballmöglichkeit von Niklas Schindler. Zudem hielt Tim Robbert im SC-Kasten richtig gut. „Wenn wir auf 2:3 stellen, dann wird es noch einmal richtig eng“, war sich Geibel sicher.

Doch der SC Idar II entschied dann aber in Unterzahl (Thees hatte Gelb plus gesehen/80.) die Begegnung. Abermals traf Sagawe, diesmal nach einem Konter (81.). „Schade, der SC Idar II war schlagbar“, fasste Geibel zusammen.

Rodenbusch war stolz auf sein Team, vor allem, weil es weitgehend ohne Spieler der Oberliga-Mannschaft auskam. Die Youngster Henri Schneider und Leon Koerdt waren die einzigen Akteure in Rodenbuschs Equipe, die zum Oberligakader des SC zählen. „Es war sehr schön, dass wir auf diese Art nach zwei Niederlagen in Folge die Kurve bekommen haben“, sagte Rodenbusch, ehe er grinsend einen weiteren Grund verriet, warum seine Mannschaft als Sieger vom Platz ging: „Wir haben zweimal in Folge in den schwarzen Trikots verloren. Jetzt hatten wir wieder weiße an.“