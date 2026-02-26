Teil 2 unserer Serie über die Idar-Obersteiner Fußball-Legende Fritz Röhrig führt uns zum SV Regulshausen. Tatsächlich hat das „Fritzje“ auch für diesen Verein gekickt – und natürlich dabei jede Menge Tore geschossen.
Lesezeit 4 Minuten
Fritz Röhrig verbinden ältere Fußball-Begeisterte vor allem mit dem ASV Idar-Oberstein. Dort – auf dem Volkesberg – verbrachte er den größten und erfolgreichsten Teil seiner langen aktiven Karriere, die beinahe bis zu seinem 60. Lebensjahr reichte. Doch der Fritz lief natürlich nicht nur für den ASV auf.