Geschichten vom Fritzje Elf Stück von 14 gegen den TuS Kirschweiler Sascha Nicolay 26.02.2026, 12:40 Uhr

i Fritz Röhrig denkt gerne mehr als sechs Jahrzehnte zurück, als er als Schülerspieler für den SV Regulshausen in einer Saison 41 von 48 Saisontoren erzielte. Sascha Nicolay

Teil 2 unserer Serie über die Idar-Obersteiner Fußball-Legende Fritz Röhrig führt uns zum SV Regulshausen. Tatsächlich hat das „Fritzje“ auch für diesen Verein gekickt – und natürlich dabei jede Menge Tore geschossen.

Fritz Röhrig verbinden ältere Fußball-Begeisterte vor allem mit dem ASV Idar-Oberstein. Dort – auf dem Volkesberg – verbrachte er den größten und erfolgreichsten Teil seiner langen aktiven Karriere, die beinahe bis zu seinem 60. Lebensjahr reichte. Doch der Fritz lief natürlich nicht nur für den ASV auf.







